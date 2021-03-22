Накопил штрафов на миллион рублей

При проведении разыскных действий сотрудники ГИБДД совместно со службой судебных приставов был выявлен гражданин, имеющий задолженность за нарушение ПДД на общую сумму 1,1265 млн рублей.

В рамках межведомственного взаимодействия сотрудники дорожно-патрульной службы установили место жительства злостного нарушителя. Они прибыли по адресу, где обнаружили автомобиль, который числится в списке разыскиваемых, и передали информацию в Управление Федеральной службы судебных приставов.

Владелец автомобиля был проинформирован о своих задолженностях. Транспортное средство изъято и эвакуировано на специализированную стоянку.

Теперь у мужчины есть 10 дней, чтобы оплатить задолженность по штрафам. Если он не сумеет погасить долг, автомобиль продадут с аукциона, сообщили в УГИБДД УМВД России по Севастополю.