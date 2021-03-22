Накопил штрафов на миллион рублей
Житель Севастополя 542 раза нарушил Правила дорожного движения, но оплачивать штрафы не спешил.
При проведении разыскных действий сотрудники ГИБДД совместно со службой судебных приставов был выявлен гражданин, имеющий задолженность за нарушение ПДД на общую сумму 1,1265 млн рублей.
В рамках межведомственного взаимодействия сотрудники дорожно-патрульной службы установили место жительства злостного нарушителя. Они прибыли по адресу, где обнаружили автомобиль, который числится в списке разыскиваемых, и передали информацию в Управление Федеральной службы судебных приставов.
Владелец автомобиля был проинформирован о своих задолженностях. Транспортное средство изъято и эвакуировано на специализированную стоянку.
Теперь у мужчины есть 10 дней, чтобы оплатить задолженность по штрафам. Если он не сумеет погасить долг, автомобиль продадут с аукциона, сообщили в УГИБДД УМВД России по Севастополю.