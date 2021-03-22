МЧС предупреждает о снеге и сильном ветре

В Главное управление МЧС России по Республике Крым от Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

«В связи с прохождением южного циклона вечером 22 марта, в течение суток 23 марта в Крыму ожидается сильный дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения. Усиление северо-восточного ветра с переходом на северо-западный до 20-25 м/с», — предупреждают синоптики.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Главное управление рекомендует соблюдать меры безопасности: соблюдать повышенную осторожность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, ограничить выход в горно-лесную местность.

Водителям транспортных средств рекомендовано по возможности исключить выезд на автодороги без острой необходимости.

В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить: «101» и «112» — единый телефон пожарных и спасателей.