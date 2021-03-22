Ищут место под стационарный цирк

Пока решения нет, процесс находится на стадии переговоров с ФКП «Росгосцирк», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— У меня есть твердое намерение найти другое подходящее место для цирка. Чтобы не просто перенести шапито, а построить для него капитальное строение, — объяснил губернатор.

По его словам, переговоры идут с пониманием, что для этого нужна подходящая площадка. И речь идет не о центральной части города, а о новом районе, который имеет перспективы развития.

— Как только такое решение будет принято, и земельный участок будет определен, я думаю, что мы перейдем к переговорам, чтобы можно было уже переместить этот объект, а здесь планировать дальнейшее развитие спортивного кластера, — сказал М.Развожаев о территории на ул.Пожарова, граничащей с СОК им.200-летия Севастополя.

Как сообщили «Севастопольской газете» в администрации цирка, переговоры о строительстве стационарного цирка между Москвой и Севастополем ведутся с 2017 года. Среди обсуждавшихся вопросов — условия софинансирования данного проета. Как результат, был официально выделен земельный участок по адресу ул.Пожарова, 1Б и даже разработан проект, в котором здание вполне вписано в территорию.

О нынешних поисках альтернативного места для цирка им известно, однако к непосредственному участию в процессе никого из дирекции официально не приглашали.