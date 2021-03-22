Ледового дворца в Загородной балке не будет

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, этот вопрос как раз сейчас находится в стадии рассмотрения.

— Мы сейчас думаем, насколько нужен здесь ледовый дворец. Возможно, нужен какой-то другой спортивный объект, полноценный, который мы построим, — сказал М.Развожаев.

В качестве аргумента он вспомнил о строящемся сейчас ледовом дворце на ул.Генерала Мельника, который явно не будет дешевым в содержании. Он также выразил сомнение, нужны ли городу два столь дорогостоящих в обслуживании спортивных сооружения.

— Конечно, лед сейчас востребован, обращений много, но так как у нас в Загородной балке формируется легкоатлетическое направление, то, может быть, мы построим, например, открытый бассейн для водного поло, который тоже востребован, и в Севастополе есть традиции развития этого вида спорта, — высказал свою точку зрения глава города.

Он вполне определнно заявил, что на месте существующей недостроенной коробки «Ледового дворца» каток появится какой-то другой спортивный объект, пообщав прежде, чем принять окончательное решение, посоветоваться со спортсменами и руководителями федераций города.

Новый спортивный объект предполагают включить в строящийся спортивный кластер.