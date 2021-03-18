«Тигуан» столкнулся с «Газелью»

Прокуратура Севастополя взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Балаклавском районе, в котором погиб человек.

Установлено, что в 15.15 в среду, 17 марта на автомобильной дороге Ялта-Севастополь, у поворота на с.Хмельницкое, житель Севастополя 1980 года рождения на автомобиле «Фольксваген Тигуан» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Газель», за рулем которого местный житель 1959 года рождения двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Водитель «Тигуана» доставлен в Первую городскую больницу с многочисленными травмами, в том числе переломами ног.

В настоящее время следственным управлением УМВД РФ по Севастополю по данному факту проводится процессуальная проверка, ход которой поставлен на контроль прокуратурой города.