На совещании по Крыму говорили о воде

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин доложил президенту о работах по обеспечению полуострова водой. По его словам, кроме водозабора на реке Бельбек, на территории Севастополя ведется бурение артезианских скважин, что даст дополнительный объем воды.

«По вашему поручению мы с Михаилом Владимировичем Развожаевым (губернатор Севастополя — прим.ред) провели встречу с местными жителями. По просьбам людей приняли оперативно решение, что в село Камышлы построим водовод. Со времен Советского Союза там вообще не было воды. В течение нескольких дней вода будет запущена. Также жители села Верхнесадовое обратились с просьбой построить дорогу до села Пироговка — данное решение полностью осмечено, запроектировано, приступили к реализации. Также жители села Дальнее попросили ускорить строительство очистных сооружений. Все проектные решения найдены, приступили к работе. Все пожелания людей выполнены. До 2024 года по Севастополю мы планируем работы по снижению потерь в сетях водоснабжения», — сказал М.Хуснуллин.

С 1 марта 2021 года ковшовый водозабор на реке Бельбек работает в тестовом режиме.

«Сегодня этот гидротехнический комплекс полностью готов к работе. С учетом производительности нового водозабора, в Севастополь с сегодняшнего дня подается 65 тысяч кубометров воды в сутки», — доложил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Водозабор построен за 115 дней. К строительству привлекалось 740 человек и 280 единиц техники. Работы велись в три смены.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что планы по развитию города было бы сложно осуществить без решения ключевой задачи по водоснабжению. Он поблагодарил президента и правительство за то, что в кратчайшие сроки подготовлен и принят Комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Севастополя.

«Здесь отдельно хотел поблагодарить Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу: военные строители в рекордные сроки построили два важнейших объекта. Первый – по переброске воды из Кадыковского карьера. Водопровод введен в эксплуатацию в декабре и позволил сэкономить 15 тысяч кубометров воды. С 1 марта в режиме пусконаладки мы получаем воду из Бельбека. Объект сегодня в полной готовности – это плюс 50 тысяч кубов воды в сутки, всего 65 тысяч. Мы продолжим экономить запасы Чернореченского водохранилища. Благодаря всем этим мероприятиям планируем перешагнуть лето без отключений воды, провести курортный сезон», – сказал М.Развожаев.