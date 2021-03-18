Монография по истории Севастополя — работа нужная

«Конечно, мы должны опираться в своей работе не просто на лозунги, а на серьезные научные исследования», — сказал глава государства, комментируя в четверг, 18 марта на встрече с общественностью Крыма доклад Вадима Прокопенкова о создании трехтомной монографии по истории этого Севастополя.

Президент поблагодарил исследователей за работу.

«Это фундаментальная работа. Исследование истории юго-западного Крыма, [исследован] Севастополь с древнейших времен до 2014 года. Коллектив замечательный. Работа нужная», — подчеркнул глава государства.

«Это чрезвычайно важно. Надеюсь, что работа подобного рода будет продолжена не только в Крыму, но и в других территориях РФ», — приводит ТАСС слова В.Путина.

«Все, чем мы гордимся сегодня, от чего мы отталкиваемся сегодня, должно иметь и серьезную научно-исследовательскую базу», — указал президент.

«Эта территория осваивалась нашими предками в доисторические времена, как бы там наши предки ни назывались, — акцентировал внимание В.Путин. — Это все-таки наши предки были — и гунны, и скифы и так далее».