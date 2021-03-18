Херсонес будут развивать

Власти РФ будут развивать музейный комплекс «Херсонес Таврический» как центр притяжения не только для российских, но и для иностранных туристов.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 18 марта на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, сообщает ТАСС.

Волонтер Анастасия Горчакова рассказала главе государства о работе добровольцев в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» и спросила, будут ли в дальнейшем поддерживаться проекты по его благоустройству, а также другие археологические проекты в Крыму.

«Херсонес имеет для нас особое значение, и мы безусловно будем его развивать дальше, — сказал Путин. — То, что сделано, совершенно недостаточно. Знаю, что там и раскопки проводятся, и работа идет, но этого пока недостаточно».

«Мы должны сделать еще больше. Будем, безусловно, развивать Херсонес и дальше как центр притяжения не только для граждан нашей страны, но и для тех, кто захочет приехать в Севастополь из-за границы», — добавил президент, напомнив, что там «намечены к строительству и музейный комплекс, и культурно-образовательный комплекс».

Волонтер также спросила В.Путина, поддерживает ли он создание детского центра «Корсунь» на территории музея-заповедника для ребят, увлеченных археологией и историей, как филиала «Артека».

«Можно рассмотреть этот вопрос. Надо только понять, где это конкретно сделать, чтобы это не вступало в противоречие с развитием этого места как места нашей духовной купели и археолого-исторического центра. Надо все это совместить должным образом. А так, конечно, проговорим все это с руководителями профильных ведомств и регионов. Поработаем над этим», — заверил глава государства