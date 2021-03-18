Есть два года, чтобы медицина Севастополя достигла федерального уровня

Число медучреждений в Крыму за семь лет увеличилось вдвое, а в Севастополе — более чем вчетверо, сказал Владимир Путин 18 марта в ходе встречи в режиме видеосвязи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«За эти семь лет, которые прошли после воссоединения Крыма с Россией, в Крыму количество медицинских учреждений увеличилось в два раза, в Севастополе — в 4,6 раза. Продолжается оснащение медицинских учреждений техникой. Конечно, сделать предстоит еще гораздо больше», — цитирует ТАСС главу государства.

Он обратил внимание на то, что пока сохраняются вопросы лицензирования в сфере здравоохранения.

«[Вопрос] тонкий, связан с тем, что многие государственные и частные медицинские учреждения Крыма и Севастополя не готовы пока реализовывать предоставление услуг населению, жителям Крыма и Севастополя на уровне российских федеральных стандартов. Мы это понимаем, поэтому жесткое лицензирование отложено на два года. Но после этого периода, конечно, я прошу руководство Крыма и Севастополя, соответствующих органов власти делать все, чтобы подготовка была закончена и люди могли бы получать медуслуги на должном федеральном уровне», — заключил В.Путин.

Президент также обратил внимание на то, что повышение качества услуг требует определенного времени. «Конечно, это требует и финансов, и времени, но дело даже не в деньгах. Дело не в финансировании, дело в том, чтобы наладить работу должным образом, должного качества, в срок, иметь возможность, опираясь на местные кадры, решать задачи современного уровня. Все это предусмотрено, будем двигаться по этому направлению», — добавил В.Путин.