Win mobile представил линейку обновленных корпоративных тарифов

Встреча, организованная Win mobile в симферопольском «FISH&MEAT», собрала более 40 представителей крымских компаний из разных сфер бизнеса. В качестве культурной программы участникам вечера было предложено интерактивное представление. Используя ситуации, заданные гостями, актеры Русского театра в жанре театральной импровизации задали тон вечеру, проходившему в легкой непринужденной атмосфере юмора, знакомств и неформального общения.

Особым интересом гостей пользовалась своеобразная «Точка нетворкинга». На специальной консультационной стойке можно было узнать подробнее об особенностях каждого тарифного плана из корпоративной линейки Win mobile. Затем все желающие собственноручно создавали уникальные визитные карточки и размещали их на специальной «доске знакомств» рядом с выбранным тарифным планом. В завершение вечера организаторы разыграли среди обладателей визиток сертификаты на премиальный номер телефона.

Ярким событием вечера стало выступление начальника отдела по работе с корпоративными клиентами Алексея Быковского. В ходе презентации новых тарифных планов он рассказал об их главных особенностях и преимуществах. В первую очередь, это возможность клиентов максимально оптимизировать расходы на связь, сообразно собственными планам и потребностям бизнеса.

К примеру, в основной пакет тарифа «Бизнес Управляющий» www.mobile-win.ru/corporate/tariffs/biznes_upravlayuchiy входит безлимитный мобильный интернет, а также неограниченное количество минут для звонков на номера Win mobile и других мобильных операторов Республики Крым, г.Севастополь и Краснодарского края.

При этом тарифные планы «Бизнес Эксперт» www.mobile-win.ru/corporate/tariffs/biznes_expert и «Бизнес Менеджер» www.mobile-win.ru/corporate/tariffs/biznes_manager включают в себя необходимое количество минут и интернет-трафика, оптимальные для потребностей бизнеса. Кроме того, все тарифы в обновленной линейке предусматривают возможность комфортного общения в поездках по России без подключения дополнительных опций.