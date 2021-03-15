Вопрос с учебным реактором в СевГУ будет решен не ранее 2026 года

План по подготовке учебного реактора Севастопольского государственного университета (СевГУ) к использованию, включая обеспечение его безопасности, утвержден, работы будут завершены не ранее 2026 года, тогда специалисты рассмотрят вопрос о дальнейшей судьбе объекта.

«Все эти мероприятия [по приведению объекта в соответствие современным требованиям] требуют больших средств. Чтобы получить их, вуз и Минобрнауки РФ готовят документы для получения необходимого финансирования. Программа [мероприятий для севастопольского реактора] рассчитана на 5-6 лет. Есть дорожная карта, и наша задача сейчас — по ней двигаться», — сообщил ТАСС ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Он добавил, что на реакторе работают высококвалифицированные специалисты, соблюдаются все необходимые требования ядерной и радиационной безопасности, а сам объект охраняется Росгвардией.

В СевГУ находится один из трех российских учебных реакторов, но в настоящее время он не используется. Его судьбу предполагалось решить после обследования специалистами. Пуск реактора состоялся в 1967 году, и в настоящее временя его материально-техническая база не соответствует действующим нормам и правилам РФ.

Севастопольский государственный университет образован 8 октября 2014 года на базе семи существовавших в городе вузов. В настоящее время в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, там учатся 11 тысяч студентов, ведутся научные исследования.