Случаи, когда игроки «сливали» тренера

В последнее время все чаще можно видеть такие ситуации, когда игроки намеренно показывают плохие результаты, играя спустя рукава только лишь для того, чтобы убрать тренера, который им не нравится. В этой статье мы вспомним несколько таких историй.

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Рафаэль Бенитес

Интеллигент, оказавшийся не на своем месте, а именно в «Реале», где требуют и зрелища, и результата, и авторитета, и все сразу. А именно о такой проблеме Бенитеса и писали ведущие испанские издания. Тренер подписал контракт с новым клубом в июне, а уже осенью сильно рассорился с Криштиану Роналду, потому что предлагал ему поработать над качеством штрафных ударов, и это дико разозлило португальскую суперзвезду. Вскоре начались конфликты с другими звездами команды, случилось разгромное поражение в домашнем Эль Классико со счетом 0:4. В итоге Рафу даже не позвали на рождественский ужин, который команда устроила для того, чтобы сплотиться перед важными играми. Это был последний звоночек. Через две недели Бенитеса уволили. На его место пришел не имевший тренерского опыта на топовом уровне Зидан, который прибрал к рукам раздевалку и трижды подряд с этими же игроками выиграл Лигу Чемпионов.

Антонио Конте

Антонио Конте и «Челси» — это был прекрасный союз. Успешная перестройка команды без колоссальных вложений, надежная игра в обороне и запредельная самоотдача игроков, что привело к убедительному чемпионству в первом же сезоне. А потом страсть и принципиальность Конте стали идти ему во вред. Его СМС Косте о том, что на игрока больше не рассчитывают, привела к затяжному конфликту. История с Костой отразилась на всей команде. Давид Луиз сел на скамейку, а однажды Конте захотел проучить Виллиана и в победном финале Кубка Англии выпустил лишь на одну минуту, чтобы потянуть время. В итоге бразилец опубликовал фото, где залепил тренера эмоджи. Тогда стало ясно, что вся команда против итальянца, и это уже никто не скрывал. «Челси» откровенно плохо закончил сезон, не попал в Лигу Чемпионов и Антонио отправили в отставку.

Доривал Жуниор

История, которую с радостью вспомнят недоброжелатели Неймара. В 2010-м тогда 18-летний нападающий играл в «Сантосе» и фактически в одиночку уволил тренера команды Доривала Жуниора, который и раскрыл Неймара и сделал его лидером того «Сантоса». Но когда в одном из матчей тренер запретил бразильцу пробить пенальти, тот обиделся и играл весь оставшийся матч спустя рукава. Тренер хотел проучить взорвавшегося парня и отстранить на несколько игр чемпионата. «Я делаю это ради самого спортсмена», — заявил Доривал. Но разгневанный отец Неймара поставил руководству клуба ультиматум: либо сын, либо тренер. Директор «Сантоса» отправил Доривала в отставку и сразу вернул в состав Неймара. В бразильском клубе вряд ли об этом пожалели. Неймара купила «Барса», а смена наставника не помешала «Сантосу» взять в том сезоне Кубок Либертадорес.