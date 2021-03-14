Чемпионат посвятили вхождению Крыма и Севастополя в состав России

В соревнованиях приняли участие спортсмены ГБУ СШ №5, спортивного клуба «Чайка» и физкультурно-спортивного «Центра акробатики».

Как рассказала «Севастопольской газете» президент федерации спортивной акробатики Севастополя мастер спорта СССР Ирина Калмыкова, чемпионат проводится уже в шестой раз, в прошлом году из-за пандемии соревнования были отменены.

Зато теперь на старт вышли 90 спортсменов разных возрастных и разрядных категорий: от первого юношеского до мастеров спорта, чей тренировочный стаж довольно внушителен.

Нынешние соревнования прошли в преддверии первенства России, которое стартует 20 марта в Ярославле и в котором севастопольцы также примут участие, да еще тремя составами.

— Наш город будут представлять две женские пары, которые выступят по категории 11-16 лет: это Юлия Волкова и Елизавета Мясникова, Марьяна Новичихина и Камилла Лисовская, а также тройка в составе Алины Кныш, Алины Васильевой и Софии Арутюнян. Все девочки имеют первый взрослый разряд, — сообщила И.Калмыкова.

Она также рассказала, что спортивная акробатика в Севастополе имеет давние традиции и серьезные достижения. Другое дело, что, в основном, они относятся к советскому периоду — в свое время сама И.Калмыкова приняла участие в открытии и закрытии Олимпиады-80.

В спортшколе и преподают многие мастера-международники.

К сожалению, спортивная акробатика и тогда и теперь не является олимпийским видом спорта. Этому есть несколько объяснений. Официальное: акробатика относится к сложнокоординационным видам спорта гимнастического направления (притом, что спортивная и художественная гимнастика включены в олимпийскую программу). Есть и неофициальная причина, относящаяся к области коммерческой конкуренции.

И все же спортивная акробатика не теряет своей популярности в Севастополе. Правда, чаще детей приводят заниматься те родители, кто понимает, что акробатика - это не только сила, ловкость, внешняя эстетика, грациозность движений, музыкальность, но и организованное тело, умение концентрировать внимание, собранность, внутренняя дисциплина, а еще чувство ответственности и доверия.

Все это было наглядно продемонстрировано и на нынешних соревнованиях – за всех участников юные зрители (они же спортсмены-участники) переживали, как за себя: каждую сложную поддержку сопровождали дружным «Стой!», а по завершении выступлений своих товарищей столь же громким «Молодцы!».

— Спортивная подготовка в акробатике настолько разнообразна, что в любом виде спорта она пригодится. Да и не только в спорте, но и в жизни. Добавлю, что наши спортсмены востребованы в вузах, а спортивный разряд обеспечивает им дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении, — продолжила рассказ И.Калмыкова. Она также напомнила, что советские, а теперь и российские спортивные акробаты традиционно занимают мировой победный пьедестал.

Остается добавить, что заниматься этим видом спорта, согласно российским стандартам, рекомендовано девочкам с шести, а мальчикам — с семи лет.