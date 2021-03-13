Проект очистных будут корректировать

— Распоряжением предусмотрено предоставление разрешения государственному казенному государственному учреждению «Единая дирекция капитального строительства» изменить существенные условия государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства канализационных очистных сооружений «Южные», — представил проект документа директор капстроя Илларион Гапицонов.

По его словам, при исполнении государственного контракта возникли не зависящие от сторон обстоятельства, влекущие необходимость корректировки проектно-сметной документации.

Одним из таких условий он назвал необходимость увеличения КОСов на 30 тысяч кубометров в сутки проектной мощности в связи с тем, что проектом не было предусмотрено развитие города по показателям ввода жилья и увеличения численности населения до 2030 года, а также выдачи технических условий и договоров на технологическое присоединение в рамках развития ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года».

Как оказалось, не были учтены и изменения в свод правил, обеспечивающих надежность качества очистки сточных вод: показатель стал применяться за последние три года, а проектная документация выполнялась в 2017 году.

Корректировка проекта подтверждена научно-техническим советом по развитию водоснабжения и водоотведения Севастополя при правительстве города.

Соответствующее обращение было направлено в Минстрой на рассмотрение регионального штаба правительственной комиссии по развитию технического регулирования и строительства, где и было одобрено решение на корректировку проекта.

— При этом увеличения суммы государственного контракта не будет, корректировка будет производиться за счет непредвиденных расходов в пределах 2%. На сроки строительства и ввод объекта в эксплуатацию это также не повлияет, — заявил чиновник.

Он также заверил, что на проектную мощность строительства подрядчик выйдет в конце апреля-в мае текущего года.

— Весной-летом этого года активная фаза строительства должна начаться, — распорядился губернатор Михаил Развожаев.

В феврале о необходимости перепроектирования КОС «Южные» сообщила директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова. Именно на эту организацию возложен контроль за строительством очистных в Севастополе.