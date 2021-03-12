YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину»

Видеохостинг YouTube ввел ограничения на доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», определив его как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий».

Соответствующая пометка отображена на обложке фильма, опубликованного на YouTube-канале «Россия-24».

«Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей. Принимайте решение о просмотре самостоятельно», — предупреждает YouTube пользователей.

Автор фильма «Крым. Путь на Родину», первый заместитель генерального директора ВГТРК журналист Андрей Кондрашов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией увеличивается количество просмотров фильма, его смотрят в том числе и на классных часах в школах и в других учебных заведениях. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», — цитирует журналиста ТАСС.

Премьера фильма «Крым. Путь на Родину» состоялась на телеканале «Россия 1» 15 марта 2015 года. По данным компании TNS Gallup Media, он собрал у экранов 39,6% россиян старше 18 лет, смотревших телевизор воскресным вечером. Рейтинг фильма составил 12,9%. Фильм получил спецприз учредителей ТЭФИ «за осмысление современной истории».