В Севастополь едут молодые кинорежиссеры из восьми стран

Молодежный кинофестиваль, проводимый в рамках международного кинофорума «Глобальные ценности-2021», пройдет в Севастополе с 18 по 21 марта.

Ожидается участие картин молодых кинематографистов из Канады, Индии, Израиля, Ирана, Перу, Ливана, Хорватии и Польши.

Из-за коронавирусных ограничений не все приглашенные участники, картины которых будут показаны, смогут лично приехать на кинофорум. Так, не приедут молодые кинематографисты из Франции и Сингапура. Но санитарные препоны не остановят участников из Канады, даже вопреки перспективе обязательного прохождения ими карантина после возвращения на родину.

Молодой российский кинематограф на фестивале представит киношкола ВГИК, традиционно организовывающая фестивали с участием киношной молодежи со всего мира. Даже осенью 2020 года юбилейный 40-й студенческий фестиваль ВГИК, хоть и в онлайн-режиме, но был проведен.

Кстати, 19 марта в течение всего дня в кинотеатре «Россия» состоятся показы фильмов-победителей 40 фестиваля ВГИК, которые плавно перейдут в их обсуждение с авторами.

Всего в программу нынешнего кинофорума включены 20 кинокартин, которые будут продемонстрированы в Севастопольском центре культуры и искусства. Именно там 18 марта в 18.00 состоится торжественная церемония открытия фестиваля.

Частью кинофорума также станет его деловая программа (круглый стол), посвященный теме развития дебютного кинематографа, в котором анонсировано участие (мастер-класс) ректора Римской киношколы, режиссера, продюсера и композитора Адриано Де Сантиса (мастер-класс намечен на 20 марта в 18.00 в концеренц-зале отеля «Севастополь»), а также иранского дистрибьютора Алиреза Шахрохи.

Разумеется, возможность высказать собственное мнение предоставят уже состоявшимся дебютантам в области полнометражного кино, а также тем, чьи первые киноработы еще не вышли на зрителя.

Еще одним ожидаемым участником станет российский артист и режиссер Александр Галибин — 19 марта, в 13.30 в конференц-зале отеля «Севастополь» на мастер-классе он расскажет об особенностях современного кинопроизводства.

Отдельным блоком в кинотеатре «Россия» пройдут показы отечественных фильмов из золотого фонда российского кино. Так, известный режиссер Карен Шахназаров представит свою кинокартину «Анна Каренина: история Вронского», а режиссер Гарик Сукачев обсудит со зрителями фильм «Дом солнца», в котором сам снялся.

Отдельная программа в том же кинотеатре «Россия» разработана для юных кинозрителей.