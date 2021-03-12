Уволили начальника Госжилнадзора

Начальник Госжилнадзора Севастополя Дмитрий Яньков с 15 марта уволен с занимаемой должности. Об этом сообщил заместитель губернатора Николай Жигулин на очередном заседании правительства города.

— У нас руководитель Госжилнадзора принял решение, о котором мы его попросили? — спросил у своего зама губернатор Михаил Развожаев.

— Да, принял, с понедельника уволен, — ответил Н.Жигулин.

На это глава города сообщил, что в его адрес поступали многочисленные обращения, касающиеся деятельности Госжилнадзора, на основании чего проведен ряд служебных проверок. Ряд фактов подтвердился.

— Плюс последний вопиющий случай, который получил в средствах массовой информации оценку. Еще мы там и судиться решили! — возмутился М.Развожаев, распорядившись подобрать на освободившуюся должность руководителя, который будет заниматься этим важнейшим направлением.

«Севастопольская газета» сообщала, что жительница дома №64 по пр.Античный Евгения Гордиенко 30 ноября 2020 года вышла к зданию правительства с одиночным пикетом. В такой экстремальной форме она пыталась обратить внимание главы города на конфликт жильцов дома с управляющей компанией «ЖЭК» и Госжилнадзором. Е.Гордиенко утверждала,что управляющая компания подделала протоколы собраний жильцов дома.

В ответ на публикацию руководство Госжилнадзора, вместо того, чтобы отреагировать на жалобы жильцов, подало судебный иск на Е.Гордиенко «о защите чести и достоинства». Соответчиком по делу стала «Севастопольская газета». В иске Госжилнадзор требует убрать публикацию о пикете Е.Гордиенко с сайта газеты. Первое заседание в Гагаринском суде состоялось 10 февраля, второе назначено на 17 марта.