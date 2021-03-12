Свято-Владимирский собор нуждается в реставрации

Такой вывод сделали в фонде «Моя история» после проведенной диагностики состояния собора в Херсонесе.

Экспертизу за деньги фонда летом 2020 года проводил «Южсейсмострой». Специалисты провели обследование здания с помощью технологии вибродиагностики и выяснили текущие состояние конструкций и стен сооружения. Также археологи детально изучили территорию вокруг собора, чтобы определить возможность проведения исследовательских работ по водоотведению и осушению фундамента.

«Определение границ памятника, масштабные исследования и представленная обширная историческая документация по истории главного собора Севастополя позволят создать научную, юридическую, информационную базу для сохранения памятника, а также проводить необходимые реставрационные и защитные процедуры», говорится в сообщении пресс-службы фонда «Моя история».

Воссоздание храма, поврежденного в годы Великой отечественной войны, проводилось в 1997-2004 гг. В фонде полагают, что работы завершены не были, поэтому собор нуждается в реставрации и монтаже инженерных систем.