Сведения о стаже и заработке для назначения пенсии запрашивает Пенсионный фонд

В рамках проведения заблаговременной работы с документами граждан, выходящих на пенсию, специалисты отделения Пенсионного фонда России по Севастополю оказывают содействие в истребовании сведений о стаже и заработке, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в случае, если такие документы не представлены заявителем по собственной инициативе.