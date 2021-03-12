Сведения о стаже и заработке для назначения пенсии запрашивает Пенсионный фонд
В рамках проведения заблаговременной работы с документами граждан, выходящих на пенсию, специалисты отделения Пенсионного фонда России по Севастополю оказывают содействие в истребовании сведений о стаже и заработке, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в случае, если такие документы не представлены заявителем по собственной инициативе.
Чтобы истребовать документы, специалисты ПФР направляют запросы работодателям, государственным и муниципальным органам власти, архивным учреждениям, а также компетентным органам иностранных государств.
Поэтому у граждан нет необходимости направлять запросы самостоятельно, в том числе, для исключения дублирования, сообщает пресс-служба Государственного учреждения – Отделения ПФР по Севастополю.