Станцуют танго в честь юбилея Астора Пьяццоллы

В Севастопольском академическом театре танца им.Елизарова к 100-летию аргентинского композитора Астора Пьяццоллы готовят показы хореографического спектакля «Аргентинское танго».

Действие спектакля разворачивается в уютном кафе, где по вечерам танцуют танго. Каждая пара — это своя история любви, свой рассказ о страсти или новом знакомстве, а танец превращается в диалог без слов, возникающий между партнерами.

При восстановлении спектакля, поставленного еще Вадимом Елизаровым, добавлены новые музыкальные произведения знаменитого аргентинского композитора, хореографические номера и характерные аргентинскому темпераменту танцевальные костюмы.

Показы хореографического спектакля «Аргентинское танго» запланированы на 19, 20, 21, 26 27 и 28 марта, начало в 19.00.