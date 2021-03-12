Проект реставрации херсонесского колокола доработают

На экспертных слушаниях в Севнаследии фонд «Моя история» представил проект реставрации «Сигнального колокола» в Херсонесе. Визуализацию работ по заказу фонда выполнил ООО «НПО «Экспо Cервис Профи». Согласно техническому отчету, колокол сейчас находится в аварийном состоянии.

В планах работ: восстановить корону — крепление колокола, упрочить опорные каменные колонны и траверсы, на которых он держится, и очистить сам купол. Также подрядчик предлагает провести гидроизоляцию фундамента конструкции и водоотведение от нее.

«В результате реставрации площадка возле колокола будет соответствовать мировым современным требованиям доступности и безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Собрать экспертов на заседании научно-методического совета предложил председатель совета фонда «Моя история» Иван Есин.

«Мы рады, что сегодня удалось встретиться и обсудить проект в деталях. Услышать мнение каждого для нас важно, и, как и всегда, мы готовы к работе над совершенствованием проекта, открыты для предложений и приветствуем живое участие специалистов в судьбе Херсонеса», — подытожил И.Есин обсуждение, которое, однако, прошло не совсем гладко.

Представленная визуализация проекта реставрации с подсветкой площадки и помещением под музей колокола со стеклянной «офисной» дверью вызвала непонимание экспертного сообщества. Высказывались претензии и по тому, что считать охранной зоной исторического памятника, и к желанию реставраторов оснастить колокол атоматизированным механизмом движения языка, а территорию вокруг вымостить плиткой и деревянными настилами.

При этом в сообщении пресс-службы фонда говорится, что «встреча прошла в атмосфере взаимного уважения, внимания к деталям проекта и интереса со стороны средств массовой информации». В соответствии с полученными предложениями фонд доработает проект и предложит один или несколько вариантов для повторной оценки.