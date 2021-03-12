Прибавку к пенсии заметит не каждый 80-летний пенсионер

При достижении 80 лет получателям страховой пенсии по старости предусмотрено повышение, размер которого составляет 100% от размера фиксированной выплаты. На 2021 год размер данной выплаты составляет 6044,48 рубля. Пенсионеру подавать заявление для этого не нужно — перерасчет будет произведен автоматически, объяснили в пресс-службе Отделения ПФР по Севастополю.

Фиксированная выплата — это установленная законом сумма, которая гарантированно входит в состав страховой пенсии. Каждый год фиксированная выплата индексируется на уровень не ниже инфляции в предыдущем году.

Например, если до 80-летия пенсионер получал 11 тысяч рублей, то по достижении указанного возраста в 2021 году ему автоматически будет установлена повышенная фиксированная выплата. Таким образом размер пенсии составит уже 17044,48 рубля.

Но на такое увеличение пенсии могут претендовать не все граждане, достигшие 80-летнего возраста. Получателям социальных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца увеличение фиксированной выплаты не положено, а инвалидам I группы повышенная фиксированная выплата уже выплачивается с момента установления I группы инвалидности.

«Сохраненный размер» пенсии также влияет на повышенную фиксированную выплату. Само понятие «сохраненный размер» пенсии жителей Крыма и Севастополя появилось в 2014 году, когда согласно указу Президента Российской Федерации все пенсии крымчан и севастопольцев были переведены в рубли по курсу 3,8 и поэтапно увеличены в два раза. Размеры таких пенсий стали называть «сохраненными».

С 1 января 2015 года все пенсии крымчан и севастопольцев были пересчитаны в соответствии с российским законодательством. Эти пенсии стали условно называть «российскими». И если после перерасчета в 2015 году старый «сохраненный» размер оказался выше, чем новый — «российский», пенсионеру продолжили выплачивать тот, который больше по размеру, то есть «сохраненный».

Севастопольцы, которые получают «сохраненный размер», увеличения пенсии на размер фиксированной выплаты могут и не заметить. Поскольку в соответствии с законодательством увеличению, индексации и корректировке подлежит только «российская» пенсия. Повышенная фиксированная выплата устанавливается к размеру «российской» пенсии.

«Сохраненный размер» пенсии выплачивается в постоянном размере до тех пор, пока «российская» пенсия не достигнет или не превысит «сохраненный размер».

С момента, когда увеличенная «российская» пенсия окажется больше «сохраненной», севастопольцы смогут увидеть ее повышение.

Например, 79-летнему пенсионеру выплачивают «сохраненный размер» пенсии, который составляет 15000 рублей, в это же время его «российская» пенсия меньше и составляет только 13000 рублей. Когда в 2021 году пенсионеру исполнится 80 лет, его «российская» пенсия увеличится на 6044,48 рубля и составит уже 19044,48 рубля (13000+6044,48). С этого момента пенсионеру начнут выплачивать «российскую» пенсию, поскольку она превысит «сохраненную».