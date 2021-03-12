Опять ищут желающих отлавливать бездомных собак

Департамент управления делами губернатора пытается найти исполнителя на оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркованию, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных.

Информация об аукционе была размещена на сайте госзакупок 10 марта. Стоимость услуг — полтора миллиона рублей.

Это вторая попытка исполнительной власти расторговать контракт. Первый конкурс не состоялся, на участие в электронном аукционе не была подана ни одна заявка.

На этот раз подрядчика определят 22 марта. Срок исполнения услуг — в течение двух месяцев со дня подписания контракта.

В дальнейшем планируется, что этой деятельностью займется государственная служба отлова, которую создадут в рамках одного из правительственных департаментов. Кроме этого, уже который год власти обещают открыть в городе приют для бездомных собак, отвечающий всем современным требованиям. Стало известно, что проектное решение по приюту уже определено. Его построят в селе Орловка.

Предыдущие аукционы на отлов бездомных и безнадзорных животных в 2019-м и 2020 году в Севастополе оценивались в 16 и 20 миллионов рублей соответственно и неизменно заканчивались скандалами.