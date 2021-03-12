На улице Степаняна установят бюст дважды героя

Активисты района во главе с Героем России Дмитрием Полковниковым и председателем общественной организации «Региональная Армянская Национально-Культурная Автономия Севастополя» Айказом Хачатряном предложили руководству муниципального округа создать памятное место легендарного летчика на одноименной улице.

В настоящее время завершается капитальный ремонт скверов, расположенных вдоль проспекта Октябрьской революции. В связи с тем, что работы по благоустройству все еще продолжаются, предложение активистов было своевременно рассмотрено и поддержано.

Гагаринская администрация пообещала оказать необходимую помощь в вопросе согласования всей необходимой документации для установки бюста Н.Степаняна на параллельной проспекту Октябрьской революции улице.

Решение организационных вопросов и изготовление памятного знака уже подходят к завершению, сообщили в муниципалитете.

Справка

Степанян Нельсон Георгиевич — дважды Герой Советского Союза, гвардии подполковник, участник боев за Ленинград и освобождение Севастополя в мае 1944 года.

За время Великой Отечественной войны легендарный летчик совершил 239 боевых вылетов, уничтожив 13 кораблей, 85 танков, 600 автомашин, 140 зенитных и полевых пушек, 27 самолетов. В августе 1944 года за героизм и мужество, проявленные в воздушных боях по освобождению Прибалтики, Н.Степанян был вторично представлен к званию Героя Советского Союза, награду получить не успел. 14 декабря 1944 года он погиб в воздушном бою под городом Лиепая.