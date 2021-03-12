ЕС продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции против России по Украине

Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении 177 граждан и 48 юридических лиц России и Украины за «подрыв территориальной целостности Украины».

Об этом говорится в распространенном 12 марта заявлении Совета ЕС, сообщает ТАСС.

«Совет ЕС принял решение продлить санкции против лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, до 15 сентября 2021 года, — говорится в заявлении. — Действующие запретительные меры предусматривают запрет поездок [на территорию Евросоюза], а также замораживание активов и запрет на кредитование указанных физических и юридических лиц. Санкции продолжают применяться к 177 физическим 48 юридическим лицам». В список юридических лиц главным образом входят органы власти и силовые подразделения Донецкой и Луганской народных республик.

Данное решение было принято формально, без обсуждения на основании письменной процедуры.

Данный блок индивидуальных запретительных мер является одним из трех пакетов санкций, введенных Евросоюзом против России в 2014 году, наряду с секторальными экономическими санкциями, действие которых было продлено последний раз в январе до 31 июля 2021 года, и санкций против граждан и компаний Крыма, которые действуют до конца июня и продлеваются раз в год.

Условием для отмены индивидуальных и экономических санкций ЕС называет полное выполнение минских соглашений, игнорируя тот факт, что украинская сторона их полностью саботирует. Санкции в отношении Крыма ЕС отменять не намерен, пока полуостров остается в составе России.