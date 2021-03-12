Управляющие компании почти готовы к передаче муниципалитетам

О готовности управляющих компаний к передаче муниципалитетам 12 марта на заседании правительства Севастополя сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, в настоящее время проводится юридическая работа по передаче в департаменте имущественных и земельных отношений.

— ООО у нас готовы для передачи полностью, есть вопросы по ГУПу «Гагаринский 2», там образовались долги. Планируем в ближайшее время передавать, — пояснил директор горхоза.

На вопрос губернатора, не разобраны ли все многоквартирные дома по частным компаниям, Е.Горлов ответил, что этот процесс его ведомство контролирует.

— Поставлена задача брать больше домов в эксплуатацию, — сообщил он.

Напомним, что в ноябре 2020-го в правительстве Севастополя приняли решение о передаче управляющих компаний муниципалитетам.