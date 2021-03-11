В Крым можно приехать на поезде вместе с автомобилем

С 16 марта в поездах «Таврия» по маршруту из Москвы в Симферополь и обратно доступна услуга доставки личного авто- и мототранспорта, сообщила пресс-служба компании «ГрандСервисЭкспресс».

В состав пассажирского поезда включат специальные вагоны, вмещающие четыре автомобиля и более десятка мотоциклов.

Компания-перевозчик считает, что такое предложение будет востребовано пассажирами и поможет не тратить силы на долгую дорогу за рулем, сэкономить на бензине и гостиницах для ночлега в пути.

Дорога по маршруту Москва – Симферополь в одну сторону составляет около двух тысяч километров. Стоимость перевозки транспортного средства зависит от его веса. Перевозка автомобиля весом до тонны обойдется в 15 тысяч рублей, весом до 1,5 т — в 35 тысяч рублей, свыше 1,5 т — в 40 тысяч рублей.