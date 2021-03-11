Утечки воды ищут при помощи акустических датчиков

«Помимо того, что данная система позволит оперативно определить место прорыва, она увеличит скорость его устранения. Будет осуществляться мониторинг по коммерческим потерям, что также позволит сэкономить водный ресурс, привести к корректному учету и позволит предъявлять требования к потребителям, которые пользуются системой водоснабжения без договорных отношений», — рассказал журналистам директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Акустические датчики устанавливаются на поверхность трубопровода, фиксируют акустические сигналы, исходящие от утечки воды, в результате чего осуществляется мониторинг сети, что позволяет в режиме реального времени видеть утечки.

В настоящее время установлено 20 таких датчиков. На протяжении четырех недель их будут перемещать по разным участкам, охватив около 8 км водопроводных сетей. По результатам будет проведен анализ утечек и потерь.

«У диспетчера есть специальный интерфейс, с помощью которого видны графики уровня шумов на датчиках, предположительное место аварии непосредственно на карте города. По установленным данным службы Водоканала могут оперативно выехать на установленное место для устранения порыва», — объяснил технический директор компании-производителя Денис Горбачев.

После тестирования системы, водоканал планирует установить по городу 100 таких датчиков.

Напомним, что власти Севастополя вместе с Минстроем должны были до 1 декабря 2020 года представить в Правительство РФ программу учета и контроля потерь воды на существующих сетях. Применение акустических датчиков — часть этой программы.