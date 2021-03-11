Успеть за 600 секунд: в Крыму появился новый формат подключения абонентов связи

Один из крупнейших крымских операторов мобильной связи Win mobile запустил новый, поистине революционный канал подключения абонентов. Реализованный на базе новейшего технологического решения ID Abonent он превращает процесс приобретения и оформления sim-карты в простейшую процедуру.

На самом деле, ID Abonent — это не просто приложение, а целый программный комплекс, с помощью которого процесс регистрации новой sim-карты занимает всего несколько минут.

Для того чтобы воспользоваться всеми возможностями ID Abonent, достаточно совершить всего несколько шагов:

Шаг 1. Приобретаем sim-карту Win mobile в сети партнеров Win mobile clck.ru/Td453.

Шаг 2. Скачиваем приложение ID Abonent из App Store или Google Play на смартфон с помощью указанного на лицевой стороне карты QR-кода.

Шаг 3. Самостоятельно регистрируем sim-карту в приложении.

Для регистрации потребуется отсканировать штрих-код приобретенной sim-карты Win mobile. Затем пользователь может сам провести процедуру идентификации нового абонента: отправить изображение своего лица, отсканировать первый разворот паспорта и страницу с пропиской.

После отправки данных в систему откроется текст договора — его нужно изучить и проставить «галочки» в нужных пунктах, и подписать договор можно прямо на сенсорном экране смартфона. Ссылка на скачивание договора в формате PDF придет в sms-сообщении.

После активации карты можно легко перейти на понравившийся тариф Win mobile с помощью короткой USSD-комбинации, которая указана на оборотной стороне sim-карты.

А ещё приложение ID Abonent помогает значительно упростить процесс перехода со своим номером в Win mobile от другого оператора (MNP). Для самостоятельного перехода по MNP больше не нужно вести долгие переговоры или обращаться в службу поддержки.

Просто отсканируйте штрих код sim-карты Win mobile (бесплатную доставку можно заказать на сайте оператора clck.ru/Td48t) и нажмите «перенести свой номер», введя свой текущий номер телефона. Затем выберите дату и время перехода в Win mobile. После прохождения процедуры идентификации подписываем договор на сенсорном экране и просто ожидаем переноса номера!