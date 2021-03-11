Просят не начинать ремонт пляжа летом

В феврале и первых числах марта в Гагаринском муниципалитете прошли обсуждения будущего капитального ремонта. Эскизы концепции благоустройства набережной и пляжа в бухте Омега были выставлены в холле администрации. В общественных обсуждениях приняли участие представители исполнительной власти города, проектной организации «Севастопольстройпроект», общественники-активисты, местные жители, которые могли высказать свои предложения и замечания.

На всем протяжении набережной (длина которой составляет 700 метров) планируют обустроить велодорожку и широкую прогулочную зону. Покрытие там обещают смешанное, частично мощенное гранитной плиткой, частично заасфальтированное.

В начале набережной и на пляже будут оборудованы две зоны для детей разных возрастов, спортивные площадки, теневые перголы. В центре появится сухой фонтан. Благоустраиваемую территорию осветят и озеленят. Планируется высадить более 500 деревьев и кустарников. Также будет обновлена система освещения, появятся удобные скамейки, а также зоны отдыха для всех категорий граждан.

От Античного проспекта к набережной проведут асфальтированную дорогу и организуют парковку на 20 машиномест.

По словам представителя проектной организации, будут реконструированы и пляжные пирсы. Их покроют доской, выдерживающей солнечные и ветровые нагрузки. Кроме того, на территории пляжа разместят шесть модульных туалетов, в том числе и для маломобильных граждан.

Одним из важных пожеланий от жителей района было обеспечение доступности пляжа для людей с ограниченными возможностями. По мнению горожан, на пляже должны быть размещены раздевалки, дорожки для перемещения инвалидов и пандусы по беспрепятственному проходу маломобильных групп населения к водной акватории. Также люди просили не начинать строительные работы в бухте Омега летом, в самый разгар курортного сезона.

Разработчики пообещали учесть интересы каждого отдыхающего и рассмотреть все предложения и замечания, высказанные на обсуждениях. В начале апреля проект должен быть готов и вновь представлен общественности для утверждения.

Заказчиком проектных работ и капитального ремонта набережной бухты Омега выступает ГБУ «Парки и скверы».