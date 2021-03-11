Концепцию обсудили со случайными прохожими

Сообщение о столь значимом для города мероприятии было, но опубликовано оно на локальном сайте Гагаринского муниципалитета за день до самого мероприятия. На данный факт, в частности, обращают внимание пользователи социальных сетей.

Так, общественник Иван Комелов, случайно оказавшийся 10 марта в 11.00 в парке, резонно полагает, что информация о проведении общественные обсуждений по объекту такого уровня нуждается в максимальной публичности, как минимум, потому, что парк Победы, хоть и находится в Гагаринском районе, но является общегородским местом отдыха.

По словам, общественника, дело даже не в том, что сама концепция изначально не вызывала отторжения у севастопольцев, потому замечаний и предложений было немного. Разве что убрать проектируемый по требованию заказчика и требующий немалых денег забор вокруг парка, признанный совершенно не нужным.

Кроме того, горожане высказывали заинтересованность в привлечении специалистов-дендрологов.

В своем сообщении, И.Комелов обратился к губернатору Михаилу Развожаеву с просьбой все-таки принять порядок публичного рассмотрения концепций и проектов реконструкции общественных пространств. С учетом того, что, согласно не раз высказанному им самим мнению, в основе всех значимых изменений общественной городской среды должно лежать мнение самих горожан.

Кстати, в комментариях к данной публикации как раз и высказаны мнения, которые должны были бы прозвучать, но не прозвучали в ходе слушаний. В частности, у кандидата биологических наук Натальи Мильчаковой много вопросов, касающихся будущего озеленения парка. Она считает, что такие вопросы надо обсуждать предметно, а не прикрываться визуализацией, как это происходит по скверу на площади Восставших, где породный состав и проект не были выставлены, а, главное, не было проведено конкурса проектов.

— Вместо Воронежа теперь рисуют в Ростове, наверное ДГХ (департамент городского хозяйства. – Прим.ред.) знает, почему так, — написала Н.Мильчакова, поддерживая И.Комелова в том, что обсуждать было бы правильно не со случайно оказавшимися в 11.00 около памятника Георгию Победоносцу прохожими, а приглашать тех, кому есть, о чем сказать и что предложить.