В «Белом концерте» выступят столичные и местные артисты

В «Белом концерте» в честь Международного женского дня 8 марта выступят столичные и севастопольские артисты, а центром программы станут яркие номера из российских и бродвейских мюзиклом. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.

Те, кто придут на площадь Нахимова, увидят и услышат фрагменты мюзиклов «Mamma Mia», «Шербурские зонтики», «Призрак оперы», «Монте-Кристо», «Красавица и чудовище», «Ромео и Джульетта» и др., в исполнении Агаты Вавиловой, Елены Чарквиани, Евгения Зайцева, Константина Скрипалева, Марии Геворгян, Дмитрия Беседы, Игоря Кроля.

Ведущие концерта — заслуженная артистка России Екатерина Гусева и участник телевизионного шоу «Голос» Алексей Романов.

На большой сцене на площади Нахимова также выступят детский музыкальный театр Ильи Резника «Маленькая страна», Ансамьбль песни и пляски Черноморского флота, Матвей и Тимофей Блюмины, артисты Севастопольского Академического театра танца имени Вадима Елизарова, а также Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В.Луначарского.

На площади организуют зрительный зал на 1000 мест, концерт начнется 8 марта в 13-00.