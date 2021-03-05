Начата работа по проекту «Городская электричка»

Проект включен в ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года» и ранее упоминался как городской трамвай на базе железной дороги. В новой редакции ФЦП предусмотрена организация движения «городской электрички» в Севастополе. У поезда будет три конечные станции, он будет ходить по двум направлениям: «Севастополь-Пассажирский – Камышовая бухта» и «Севастополь-Пассажирский – Золотая балка», сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.

По результатам совещания, которое провели крымские железнодорожники 26 февраля с участием вице-губернатора Севастополя Алексея Парикина и руководителей органов исполнительной власти города, решено создать рабочую группу по реализации запланированных в рамках проекта мероприятий.

Члены рабочей группы 4 марта провели выездной осмотр инфраструктуры и прилегающих участков, по которым будет проходить маршрут нового вида транспорта. Особое внимание было уделено предполагаемым остановочным пунктам.

По итогам работы принято решение о проведении встреч рабочей группы на постоянной основе для эффективной проработки и решений вопросов проекта.