Дом с шариками капитально отремонтируют

Капитальный ремонт жилого дома по улице Большая Морская, 24, проведут уже в этом году.

Начнут с настоятельного убеждения жителей самостоятельно освободить фасад от бытового оборудования: кондиционеров, спутниковых антенн, интернет-кабелей, а также незаконных конструкций.

Дом с шариками

Сам дом является одной из интереснейших построек на Большой Морской. Как рассказал в своем путеводителе «Архитектура Севастополя» Евгений Веникеев, среди архитекторов и строителей его называли «дом с шариками» из-за установленных по бокам от входа на придомовую территорию каменных шаров. Сам дом помещен в курдонере (в глубине от линии застройки между двумя соседними домами), куда ведут несколько ступеней. Вход с главного фасада скрыт в глубокой арочной нише, слева и справа от него — небольшие ризолиты, в на уровне последнего, третьего, этажа симметрично расположены балконы с колоннами коринфского ордера, являющиеся несущей конструкцией для небольших пологих фронтонов. Дом отличает лаконичность, он не перегружен декором и потому изящен. Построен в 1951 году по проекту талантливого архитектора Никиты Сдобнякова, которого как раз и отличали вкус, ярко выраженная индивидуальность, такт и изящество. Статус объекта культурного наследия дом с шариками получил в 1990 году.

Проекты есть

Как рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, этот дом включен в план капитального ремонта на 2021 год. На сегодня он — один из 155, имеющих статус объекта культурного наследия регионального значения, 43 из них расположены на улицах Центрального городского кольца.

Выбор именно этого дома обусловлен относительной незагроможденностью фасадной группы дополнительными постройками, балконами, кондиционерами, антеннами и спутниковыми тарелками.

Проект капитального ремонта выполнен специализированной организацией Минкульта «ГенСтройПроект» на основе исторических фотографий и чертежей.

— Мы к этому подошли очень тщательно. Проект у нас был проработан полностью со специалистами тех организаций, которые в перспективе будут выполнять восстановительные работы. Поэтому все нюансы учтены, — заверил Е.Горлов.

Почистят, заменят, восстановят, освободят

Один из нюансов — специфика инкерманского камня, из которого сложен дом, — его нужно чистить, а не белить.

По заверению директора горхоза, на этот раз именно так и будет — фасад очистят и восстановят, а поврежденные дождями и временем элементы заменят. Причем материал для замены уже найден.

Он также рассказал, что более всего изношено кровельное покрытие.

— В результате проведенного обследования было обнаружено, что кровля состоит из двух элементов: частично это старое покрытие, вторая часть, вероятно, сформирована в конце 90-х — начале 2000-х годов. По крыше также есть заключение Севнаследия, — сообщил Е.Горлов.

Тяжелый вопрос

Однако самым трудным на сегодня является работа с собственниками помещений.

В горхозе готовы к тому, что планы капремонта дома вызовут недовольство собственников помещений, а потому настроены принимать решения, привлекая управляющую компанию.

Речь идет о совместной проработке вопроса о переносе оборудования, размещенного на фасаде, в определенную для этого зону и, судя по всему, за счет самих владельцев помещений.

— Все слаботочные сети должны проходить через подъезд и ни в коем случае не загромождать фасад. Собственники, которые имеют надстройки, лоджии, должны прийти в управляющую компанию, чтобы провести процедуру узаконивания или приведения в документальное соответствие, — предупредил чиновник, пообещав, что проект капремонта все-таки сначала обсудят с жильцами и только потом приступят к его реализации.

Начать планируют уже в текущем квартале. С тем, что уже к концу года ремонт стоимостью в 16 млн рублей (плюс выявленные в процессе допработы) комплексно завершить. Правда, подрядчик пока еще не определен.

Остается добавить, что в этом году планируется капитально отремонтировать еще четыре дома в этом же секторе.