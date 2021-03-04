Суд увеличил срок лишения свободы экс-мэру Евпатории

Верховный суд Крыма по апелляционному представлению гособвинения на приговор бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову, осужденному за превышение должностных полномочий, изменил приговор суда первой инстанции, увеличив срок наказания до 6,5 года, сообщается на сайте прокуратуры Крыма.

Железнодорожный суд Симферополя 30 октября 2020 года приговорил Филонова к 3 годам 8 месяцам колонии-поселения. Адвокат Александр Вольвач сообщил, что не согласен с решением суда, однако принимал решение об апелляции, по словам защитника, сам Филонов. На 11 февраля было назначено рассмотрение апелляции Верховным судом Крыма, но его отложили на 4 марта в связи с неявкой адвоката.

«Судебная коллегия согласилась с доводами прокурора о неправильной квалификации судом первой инстанции действий бывшего чиновника, переквалифицировав их по 2 эпизодам преступлений на п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Назначенное судом наказание увеличено до 6 лет 6 месяцев лишения свободы», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что отбывать наказание бывший чиновник будет в исправительной колонии общего режима.

«Дополнительное наказание в виде запрета на 1 год и 6 месяцев занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и организациях, оставлено без изменений. Гражданский иск, заявленный прокуратурой, удовлетворен, с осужденного взыскано 38 млн рублей ущерба, причиненного преступлением», — сообщается на сайте. Также в сообщении отмечается, что апелляционные жалобы адвокатов осужденного, настаивавших на его оправдании, оставлены без удовлетворения.

Е.Филонов был задержан в начале апреля 2019 года. По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, по указанию чиновника незаконно был изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Позже в отношенииЕ. Филонова было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. Общий ущерб в результате махинаций с земельными участками оценивается более чем в 79 млн рублей.

В конце апреля 2019 года Е.Филонов был отстранен от исполнения полномочий. Он возглавлял администрацию Евпатории с ноября 2014 года.