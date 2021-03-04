Подпольные игровые клубы работали с декабря 2018 года

В Севастополе в помещениях по пр.Победы и на ул.Леваневского действовали интернет-казино.

Работа подпольных игровых залов была пресечена при взаимодействии полиции, Следственного комитета при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут» Росгвардии.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю сообщила о возбуждении уголовных дел по факту незаконной организации и проведения азартных игр, в том числе с извлечением дохода в особо крупном размере. По данным следствия, сумма незаконно извлеченной выгоды заведений, работавших с декабря 2018 года, составила более 8,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Установлена причастность к обеспечению деятельности клубов девяти наемных работников.

В ходе обысков, которые были проведены как в помещениях клубов, так и по месту жительства их работников, изъято более 20 компьютеров, кассовые терминалы, денежные средства, видеооборудование, с помощью которого сотрудники игровых залов обеспечивали конфиденциальность.

Следствием назначен ряд технических экспертиз и иных исследований, устанавливается круг лиц, причастных к организации подпольной игровой деятельности и извлечению дохода преступным путем. Расследование уголовного дела продолжается.