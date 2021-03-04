Плюсы и минусы отделения Северной стороны

Тема создания отдельного муниципалитета на Северной стороне звучала еще год назад, в том числе из уст общественника Геннадия Сидорова. Он пояснил «Севастопольской газете» свою позицию.

— Я выступаю за такое отделение, поскольку это обеспечило бы оперативность в решении насущных вопросов, возникающих на Северной стороне, — пояснил он целесообразность принимаемого решения.

По словам Г.Сидорова, Северная сторона имеет ряд особенностей. Так, по сравнению с Корабельной, с ее выраженной плотной городской застройкой, Северную сторону отличает не только это, но и наличие сельхоз земель. Это другой тип территории, со сложным рельефом, что требует более внимательного отношения со стороны депутатов-муниципалов, чего на самом деле сейчас нет.

— До сих пор главу муниципалитета неизменно выбирали из депутатов Нахимовского района, в результате в приоритете оказывались интересы нахимовцев, а не насущные проблемы Северной стороны, касающиеся саночистки, несанкционированных свалок, незаконной торговли, — рассказал Г.Сидоров.

По его мнению, депутаты и специалисты, призванные этим заниматься, должны находиться непосредственно на Северной стороне, а не приезжать туда по звонку из Нахимовского района. Тем более, что это может быть осложнено непогодой и закрытием рейда.

Напомним, что публичные слушания по разделению Нахимовского муниципалитета на два отдельных округа пройдут 6 марта на Северной стороне — в кинотеатре «Моряк», а на Корабельной стороне — в зале заседаний Нахимовской администрации.

— На данный момент Севастополь может развиваться только в двух направлениях: в сторону Балаклавы и Северной стороны. Не исключаю, что в связи с этим у кого-то есть и свои цели. Возможно, это первый этап для формирования нового административного района, — высказал свое мнение Г.Сидоров, полагая, что отделение Северной стороны даст больше возможностей депутатам отрабатывать вопросы на округе.

— Другое дело, что многие жители считают, что с этим отделением на Северной стороне появятся свои отделения Пенсионного фонда, налоговой службы и всего остального, что было бы правомерно при организации не муниципального образования, а целого административного района. Но это возможно лишь в будущем, — продолжил общественник.