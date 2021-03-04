Музей в Балаклаве получил подводную лодку в качестве экспоната

Планируется, что посетители смогут увидеть ее до конца года, сообщил ТАСС директор музея Юрий Тарариев.

«Мы получили подводную лодку проекта 633, мы планируем поставить ее в канал в нашем комплексе (изначально предназначенный именно для стоянки субмарин — прим. ТАСС). Сейчас просчитываем затраты, ведь ее надо отдоковать, законвертовать — надежно установить. Всего на эти работы нужно более 30 млн рублей. Рассчитываем, что подводная лодка будет доступна для экспозиции уже в этом году», — рассказал Тарариев.

Он пояснил, что пока лодка находится в Южной бухте. Сейчас в различных инстанциях обсуждается, как лучше реализовать эти планы. В связи с этим непонятны окончательные объемы финансирования, и пока в музее не могут назвать точные сроки, когда лодка будет готова к показу посетителям.

Дизельная средняя подводная лодка, которую получил музей, — «ПЗС-50» (до 1995 года — «С-49»). Подводная лодка была построена по проекту 633, в 1960-е годы ее экипаж выполнял задачи на Черноморском флоте и в Арктике. В 1969 году субмарина вновь включена в состав ЧФ, к этому моменту уже велась разработка противолодочных комплексов «Водопад» и «Ветер» для ВМФ РФ, и подлодки «С-49» и «С-11» в разное время были переоборудованы для испытания этих новых твердотопливных ракет. В дальнейшем на «С-49» проводились заводские, летно-конструкторские и государственные испытания комплексов, а также серийных ракет после приемки их на вооружение. В 1995 году подлодка списана из состава ВМФ и оставалась в Южной бухте Севастополя как плавучая зарядовая станция, в 2019 году «ПЗС-50» исключена из состава флота.

Музей находится в ранее засекреченном противоатомном подземном комплексе, оборудованном в толще скалы в Балаклавской бухте и включающем, в частности, укрытие для подводных лодок и экипажей. До 1992 года здесь проводился ремонт подлодок.