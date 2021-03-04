Афишную тумбу у кинотеатра «Победа» переделают

Напомним, что менее года назад ремонт тумбы проводила некая подрядная организация под руководством Вадима Викторовича, так он представился «Севастопольской газете».

Взявшись за работу исключительно «из большой и светлой любви к Севастополю», фирма заодно с Таврической лестницей привела в порядок и афишную тумбу рядом с ней. Отметим, что и лестницу уже нужно заново ремонтировать.

При ремонте афишной тумбы было применено неординарное и не эстетическое решение: ее водрузили на бетонный квадратный постамент. При этом владельцы этих самых тумб остались вполне довольны, ведь в начале ремонта Большой Морской тумбы вообще собирались снести.

Однако уже вскоре выяснилось, что ремонт выполнен некачественно: стала отваливаться штукатурка. Дальше — больше...

И вот вокруг тумбы появилась ограждающая сетка, а у основания — мешки со строительными смесями.

— Опять ремонт?— поинтересовались мы всё у того же Вадима Викторовича.

— Не усмотрел... — повинился подрядчик, год назад уверявший, что все работы в преддверии сдачи ул.Большой Морской выполняются с наивысшим качеством и при его личном контроле.

Он и теперь настаивает, что верхняя часть тумбы, так называемая корона, сделана «суперкачественно и будет стоять вечно», а вот шпаклевку использовали не ту — для внутренних работ. Дескать, забегался тогда и пропустил данную деталь, как несущественную.

— Был у меня такой косячок. Но сейчас сделаем идеально и навечно, — пообещал Вадим Викторович, добавив, что хозяева тумб ООО «Горсправка» будут довольны в любом случае.

Он сообщил, что квадратное основание, вызвавшее критику севастопольцев, переделывать не будут. Мол, были мысли передвинуть тумбу чуть в сторону, чтобы избавиться от тяжеловесного основания, но сторонников такого переноса не нашлось.

Само собой, переделку оплатит допустивший брак подрядчик.