Афишную тумбу у кинотеатра «Победа» переделают
Отремонтированная вместе со всей Большой Морской историческая тумба Горсправки уже разваливается.
Напомним, что менее года назад ремонт тумбы проводила некая подрядная организация под руководством Вадима Викторовича, так он представился «Севастопольской газете».
Взявшись за работу исключительно «из большой и светлой любви к Севастополю», фирма заодно с Таврической лестницей привела в порядок и афишную тумбу рядом с ней. Отметим, что и лестницу уже нужно заново ремонтировать.
При ремонте афишной тумбы было применено неординарное и не эстетическое решение: ее водрузили на бетонный квадратный постамент. При этом владельцы этих самых тумб остались вполне довольны, ведь в начале ремонта Большой Морской тумбы вообще собирались снести.
Однако уже вскоре выяснилось, что ремонт выполнен некачественно: стала отваливаться штукатурка. Дальше — больше...
И вот вокруг тумбы появилась ограждающая сетка, а у основания — мешки со строительными смесями.
— Опять ремонт?— поинтересовались мы всё у того же Вадима Викторовича.
— Не усмотрел... — повинился подрядчик, год назад уверявший, что все работы в преддверии сдачи ул.Большой Морской выполняются с наивысшим качеством и при его личном контроле.
Он и теперь настаивает, что верхняя часть тумбы, так называемая корона, сделана «суперкачественно и будет стоять вечно», а вот шпаклевку использовали не ту — для внутренних работ. Дескать, забегался тогда и пропустил данную деталь, как несущественную.
— Был у меня такой косячок. Но сейчас сделаем идеально и навечно, — пообещал Вадим Викторович, добавив, что хозяева тумб ООО «Горсправка» будут довольны в любом случае.
Он сообщил, что квадратное основание, вызвавшее критику севастопольцев, переделывать не будут. Мол, были мысли передвинуть тумбу чуть в сторону, чтобы избавиться от тяжеловесного основания, но сторонников такого переноса не нашлось.
Само собой, переделку оплатит допустивший брак подрядчик.