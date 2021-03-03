Улица Карантинная всё еще закрыта

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продлил действие ограничение движения транспорта на этой улице до 8 марта.

«Ввести временное ограничение движения всех транспортных средств, кроме транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничения по улице Карантинная, с 7.00 3.03.2021 до 23.00 7.03.2021», — говорится в соответствующем приказе.

Предыдущий запрет действовал с 19 февраля и связан с работами по переустройству сетей водоснабжения и канализации в рамках капитального ремонта проезжей части улицы. Ограничения действует на участке от пересечения с улицей Пожарова до Войсковой площади. Длина ремонтируемого участка ул.Карантинная — 600 м.

Из-за того, что ул.Карантинная перекрыта, транспорт движется по ул.6-й Бастионной, которая вместе с ул.Новороссийской третью неделю стоит в «бордовых» пробках.