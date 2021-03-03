Санкции ЕС против России продлевают

Послы 27 стран ЕС согласовали в среду продление на шесть месяцев — до 15 сентября 2021 года — действия персональных санкций против России по Украине.

Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Послы согласовали решение об очередном продлении на шесть месяцев индивидуальных запретительных мер против физических и юридических лиц России и Украины за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, — сообщил дипломат. — В ближайшее время это решение будет утверждено Советом ЕС [на уровне министров] по письменной процедуре».

По сложившейся практике утверждение продления санкций против РФ происходит автоматически без дальнейшего обсуждения.

В этот санкционный список входит около 180 физических лиц России и Украины, включая представителей руководства РФ и провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и порядка 48 юрлиц, в число которых главным образом входят органы власти и силовые подразделения народных республик. Всем фигурантам этого списка запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза. Европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые деловые контакты с внесенными в черный список юрлицами.

Данный блок индивидуальных запретительных мер является одним из трех пакетов санкций, введенных Евросоюзом против России в 2014 году, наряду с секторальными экономическими санкциями, действие которых было продлено последний раз в январе — до 31 июля 2021 года и санкций против граждан и компаний Крыма, которые действуют до конца июня и продлеваются раз в год.

Условием для отмены индивидуальных и экономических санкций ЕС называет полное выполнение минских соглашений, игнорируя тот факт, что украинская сторона их полностью саботирует. Санкции в отношении Крыма ЕС отменять не намерен, пока полуостров остается в составе России.