Главная Новости Происшествия Криминал

Разрисовавшие Таврическую лестницу хулиганы раскаялись

Рябов Михаил

Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю были задержаны трое местных жителей. Они признались, что нанесли незаконные надписи из хулиганских побуждений.

В ночь на 24 февраля неизвестные злоумышленники нанесли черной аэрозольной краской граффити на нескольких объектах, расположенных на улице Большая Морская. Также пострадала Таврическая лестница — объект культурного наследия регионального значения.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Для севастопольских полицейских установить личности и задержать вандалов было делом чести.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю были задержаны трое местных жителей. Молодые люди, их возраст от 23 до 26 лет, полностью признали свою вину и рассказали, что нанесли надписи — собственные имена — из хулиганских побуждений. На видео, опубликованном на сайте УМВД, двое из задержанных приносят извинения за содеянное и говорят, что ничего против власти не имеют, и видят, как преобразился Севастополь.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. Им грозит многомиллионный штраф и до трех лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.