Разрисовавшие Таврическую лестницу хулиганы раскаялись

Сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю были задержаны трое местных жителей. Они признались, что нанесли незаконные надписи из хулиганских побуждений.

В ночь на 24 февраля неизвестные злоумышленники нанесли черной аэрозольной краской граффити на нескольких объектах, расположенных на улице Большая Морская. Также пострадала Таврическая лестница — объект культурного наследия регионального значения.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Для севастопольских полицейских установить личности и задержать вандалов было делом чести.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю были задержаны трое местных жителей. Молодые люди, их возраст от 23 до 26 лет, полностью признали свою вину и рассказали, что нанесли надписи — собственные имена — из хулиганских побуждений. На видео, опубликованном на сайте УМВД, двое из задержанных приносят извинения за содеянное и говорят, что ничего против власти не имеют, и видят, как преобразился Севастополь.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. Им грозит многомиллионный штраф и до трех лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.