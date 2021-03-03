Поток въезжающих в Крым с Украины за неделю вырос на 15%

Роспотребнадзор зафиксировал увеличение количества въезжающих в Крым через российско-украинскую границу на севере полуострова. За неделю поток вырос на 15%.

Такие данные привела на совещании оперштаба региона по предупреждению распространения коронавируса руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, сообщает ТАСС.

Российские пункты пропуска на границе с Украиной в Крыму 18 марта 2020 года из-за пандемии ограничили въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. Поток за одни сутки снизился почти в пять с половиной раз, сообщала Н.Пеньковская. В пресс-службе Южного таможенного управления в сентябре сообщали, что за курортный сезон границу пересекли 30 тысяч человек, что в почти в 13 раз меньше, чем в июле и августе 2019 года.

«По пересечению украинской границы по сравнению с предыдущим периодом мы отмечаем несколько увеличение потока граждан на территорию Республики Крым, примерно на 15% за последнюю неделю», — сказала Н.Пеньковская.

Также она сообщила, что в отношении прибывших из Украины за неделю составили 13 протоколов об отсутствии тестов на коронавирус, одного из них уже оштрафовал суд.

С начала пандемии в Крыму выявили около 36 тысяч случаев инфицирования.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть вводившихся из-за пандемии ограничений для бизнеса, в частности разрешены выставки и банкеты. Но по-прежнему под запретом массовые мероприятия, сохраняются масочный режим и социальное дистанцирование.