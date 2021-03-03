Маски выбрасывайте в герметичном пакете

Проблема утилизации защитных масок, салфеток, перчаток и других изделий, используемых населением для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, является весьма актуальной в рамках обострившейся эпидемической ситуации.

Однако такие виды отходов не являются медицинскими. Соответственно, утилизация защитных масок, салфеток, перчаток и других изделий, используемых населением для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, регулируется требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

В дополнительных разъяснениях Роспотребнадзора от 30 марта 2020 года указывается, что в домашних условиях использованную одноразовую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.