Лестницу не отмоют, а отреставрируют

Группу вандалов, разрисовавших в конце февраля Таврическую лестницу и телефонные будки на Большой Морской, поймали. Но лестницу придется реставрировать.

Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

— Благодаря оперативным действиям УМВД вандалы пойманы. В отношении них возбуждены судебные процессы, в том числе и уголовное дело. Наша задача со стороны правительства — лестницу отреставрировать, — объяснил журналистам Е.Горлов.

По его словам, вопрос уже проработан со специалистами организации, которая имеет лицензию Министерства культуры на проведение реставрационных работ. Правительство города планирует провести полную реставрацию Таврической лестницы уже в этом году. Поскольку это объект культурного наследия, выполнение капитального ремонта не предусмотрено, необходимы только реставрационные работы.

— Мы должны провести комплексную реставрацию лестницы. Будет создан проект, затем определим специализированную организацию, после приступим к реализации всего комплекса работ, — подчеркнул глава горхоза.

Хулиганы бесчинствовали не только на Большой Морской. В таком же стиле, и предположительно теми же самыми людьми, обезображены входные группы жилых домов на ул.Гоголя. Кроме того, сегодня Е.Горлову стало известно о поврежденных малых архитектурных формах в парке в Балаклаве.

Сумма ущерба, нанесенная действиями вандалов, на данный момент не определена. Директор горхоза также не назвал количество пойманных «художников».

Напомним, что при ремонте ул.Большая Морская Таврическая лестница была почти разрушена. Из-за протестов общественности исторические диабазовые ступени, которые почему-то заменили на гранитные, вернули на место. А парапеты лестницы восстанавливал из ракушечника какой-то неизвестный предприниматель.