Для реконструкции Синопской лестницы будут искать деньги

В связи с началом реализации второй очереди реконструкции Матросского бульвара, Синопская лестница становится одним из этапов центрального пешеходного кольца города: Приморский бульвар – Матросский бульвар – Синопская лестница – Проспект Нахимова – Приморский бульвар. Тем не менее, о реконструкции этого объекта культурного наследия говорить пока рано.

В ходе депутатских слушаний в заксобрании Севастополя 26 февраля по продолжению реконструкции Матросского бульвара свою точку зрения высказал представитель союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров. И первое на что он обратил внимание — была Синопская лестница.

— Ее я бы тоже включил в этот проект, — заявил С.Комаров. — Во-первых, восстановил бы фонтан, который там был исторически и, во-вторых, убрал бы оттуда цветочные часы, которые непонятно зачем там поставлены и еще накрыты какой-то «шапкой».

По окончании слушаний на встрече с журналистами о судьбе Синопской лестницы рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он убежден, что реставрировать объект культурного наследия необходимо, поскольку он как раз и является частью малого пешеходного кольца.

— И, конечно, честно говоря, я солидарен с Комаровым, который высказался по поводу часов. Потому что лучше было бы, чтобы там появился фонтан, который мы помним по фильму «Увольнение на берег», где герой Высоцкого встретился с будущей дамой сердца, - поделился мыслями губернатор. И добавил, что приводить в порядок лестницу необходимо. Но сначала надо определиться с источником финансирования. Поскольку объект по объему достаточно затратный, то возможно выполнить проектные работы и реконструкцию удастся за счет средств национального проекта «Комфортная городская среда» или за деньги по соглашению с Москвой, которые выделяются на реконструкцию исторического центра. Еще вариант — включить реконструкцию в ФЦП.

— Как только мы поймем источник финансирования, тогда сможем говорить о сроках проектирования и реализации этого проекта. В ближайших планах у меня — поиск источников финансирования и запуска этого проекта, — пообещал глава города.