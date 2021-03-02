Заплатил долги, чтобы выехать за границу

Долг по алиментам в размере более 300 тысяч рублей отец погасил, когда ему срочно нужно было выехать за рубеж.

В отделении судебных приставов по Ленинскому району УФССП России по Севастополю находится исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданина М. на содержание несовершеннолетнего ребенка. Гражданин не добросовестно оплачивал алименты, в результате чего накопил долг свыше 300-тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства должник был предупрежден об административной и уголовной ответственности, а также судебным приставом-исполнителем в отношении него были вынесены ряд ограничительных мер, в том числе обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных учреждениях, запрет на регистрационные действия с имуществом гражданина, а также ограничение на выезд из страны.

В связи с необходимостью выезда за границу мужчине пришлось оплатить задолженность в полном объеме, сообщила пресс-служба УФССП России по Севастополю.