Водозабор на Бельбеке работает в тестовом режиме

«В тестовом режиме, без нагрузок работа ведется. Тестируем оборудование, смотрим, как ведут себя все механизмы, узлы учета, автоматика. На утро сбоев не зафиксировано. Промывка полностью закончена, емкости, которые находятся на площадке, — четыре тысячи кубов — наполнены. Работа в штатном порядке, никаких сбоев на сегодняшний день не происходит», — цитирует ТАСС Н.Жигулина.

Он отметил, что подача из нового водозабора пока не выведена на полную мощность. «Это опытная эксплуатационная подача, еще не в тех объ­емах, которые мы планировали. Сегодня мы тестируем оборудование, смотрим, как себя ведут все механизмы. Когда все уже наладится в ближайшие пару-тройку дней, конечно, мы подачу воды из Чернореченского водохранилища [из которого снабжается сейчас город] ограничим, чтобы ее там аккумулировать, накапливать на засушливый летний период», — рассказал он.

Водозабор построен силами Минобороны благодаря федеральному финансированию. Объем воды, который планируется получить из реки Бельбек во время весеннего половодья, позволит закрыть вопрос с дефицитом воды в Севастополе на полгода.

По словам замгубернатора Севастополя, забор воды сейчас также ведется из Кадыковского карьера, завершить его планируют в начале июня. Также в городе реализуется трехлетняя программа по устранению незаконных врезок и устранению протечек в трубах. «Графики ограничения подачи на город не вводились, и в ближайшее время пока не планируется этого делать», — добавил Н.Жигулин.