В Севастопольском ТЮЗе поставили нетрагедию для всей семьи

Очередная премьера СевТЮЗа «Бездонное озеро» по пьесе Марии Завадской, в постановке Ильи Оршанского еще только состоится, а будущий спектакль уже оброс множеством интересных историй.

Например, о том, как директор театра Андрей Маймусов впечатлился этой драматической историей на театральном фестивале «Арлекин» в Санкт-Петербурге, проводимом в рамках Российской национальной премии в области театра для детей. Там пьесу молодого современного драматурга представляли в ходе конкурса «Маленькая ремарка» и по решению экспертного бюро включили в четверку лучших, с последующей эскизной постановкой одним из молодых креативных режиссеров.

— Необычная история о судьбе современных подростков показалась мне настолько интересной и актуальной, что я сразу позвонил художественному руководителю театра Людмиле Оршанской с предложением прочесть пьесу и подумать о ее реализации на нашей сцене, — рассказал «Севастопольской газете» А.Маймусов.

По его мнению, один из главных и редких плюсов этой театральной истории — в том, что она мальчуковая.

Интересно, что как раз в это время театр был в поисках материала для комедийного спектакля, который должен был поставить режиссер театра Илья Оршанский. Да, да, это сын основателя и вдохновителя театра на Большой Морской Виктора Оршанского и нынешнего худрука СевТЮЗа Людмилы Оршанской.

Среди прочих ему передали пьесу «Бездонное озеро», поначалу совсем не показавшуюся ему смешной. Однако сам сюжет настолько «зацепил», что спустя несколько дней режиссер вернулся к отложенной в сторону истории о двух проблемных семьях, в каждой из которых происходит настоящая драма, сложно переживаемая не только взрослыми, но и детьми. И совершенно неважно, что один из мальчишек — москвич, а другой живет в деревне... Вместе они пытаются по-своему решить созданные родителями проблемы и... Впрочем, что из этого получается, как раз и можно узнать из спектакля.

— Пьеса интересна своей динамичностью. На всем ее протяжении 27 раз меняется место действия. Мне, как режиссеру, это стало интересно поставить. К тому же, когда начался детальный разбор пьесы, пришло понимание, что юмор здесь не в ситуации, а в том, как юные герои выкручиваются из нее. Например, один из мальчиков придумывает историю о тоннеле из России в Австралию, который начинается в том самом озере без дна. По крайней мере, так называют деревенские жители свой сильно заиленный водоем. Представьте, такое озеро действительно существует около города Солнечногорска, — рассказал И.Оршанский. Словом, в ходе работы над спектаклем его жанр режиссер несколько переиначил до нетрагедии. Так и обозначено в афише.

— Лев — почти героический образ, и в роли городского парня актер Ревков очень точен. Второй актер Кирилл Паниотов — явно характерный артист, более попадает в образ деревенского мальчишки. Вместе они удачно взаимодействуют, — рассказал режиссер. Роль бабушки одного из мальчиков исполняет Л.Оршанская.

— Случилось удивительное — я сам очень похож на мальчика, которого играю. С первых репетиций ощутил характер, понял мотив и психологию персонажа. И все же в ходе репетиций пришлось обращать внимание на детали поведения и отличительные мелочи моего персонажа. Несмотря на весь драматизм спектакля, он заканчивается на светлой ноте, в финале начинается новая жизнь, — рассказал А.Ревков.

Очевидно, что постановка предназначена для семейного просмотра, с тем, чтобы дома поднятые проблемы были обсуждены взрослыми и детьми.

— Это важно, потому что столь сложную тему одному подростку не вытянуть, у них наверняка будут вопросы, на которые именно взрослые должны дать ответы, — настаивает А.Маймусов.

Остается добавить, что премьера спектакля состоится 6 и 7 марта в Севастопольском театре юного зрителя, начало в 18.30.