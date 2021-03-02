Украли античную усадьбу

О происшествии, которое повторяется регулярно, сообщила руководитель общественной организации «Севпарки» Ольга Глухова.

— Да, украли усадьбу, будем восстанавливать в пятый раз. Это маленький макет усадьбы №9 (фигурка примерно 5х5 см), часть скульптурного арт-объекта «Макет надела античной усадьбы №9». В наших парках такой постамент единственный. Оригинальная усадьба была изготовлена в 2018 году из архитектурного бетона. Мы сделали макет надела, где в масштабе расположили макет усадьбы. Буквально сразу изготовили по ней макет для 3D-принтера, и не зря. Уже в который раз усадьбу отламывают и похищают, — рассказала руководитель Севпарков « Севастопольской газете».

Археологические парки, которыми занимается общественная организация, подвергаются вандализму регулярно. Так, в позапрошлом году скульптуры на усадьбе №25 на Столетовском проспекте обливали краской. Ослика чинили уже три раза, ему постоянно в пасть вставляют петарду и взрывают морду. Амфору на усадьбе №9 разрисовывают граффити.

Общественники злодеев искали, нашли и заставили очищать скульптуры. Оказалось, что обливание краской — был акт вандализма из протеста. Человеку не нравились скульптуры. Взрывание ослика, граффити и кража усадьбы — простое хулиганство.

Украденную усадьбу активисты снова восстановят, закрепят получше, но понимают, что макет снова могут украсть.

Если вы стали свидетелями вандализма в парках Севастополя, не проходите мимо.